台选举临近 刘结一：“台独”图谋行径将变本加厉

中国大陆国台办主任刘结一昨天（16日）在北京指出，随着台湾“九合一”选举临近，“台独”分裂图谋和行径还会变本加厉。希望广大台商对此高度警惕，坚决反对。

据中新社报道，刘结一当天在会见出席全国台湾同胞投资企业联谊会第四届第三次会员大会代表时表示，全国台企联成立以来，团结带领广大台商为两岸经济合作和两岸关系和平发展作出了积极贡献。

他指出，大陆推进两岸同胞交流合作的步伐不会停息，一些地区和领域在提供同等待遇方面先行先试会有新进展，在推动两岸产业共同发展方面也会有新实效。台胞在大陆发展的机遇会更大，天地会更广阔。

刘结一说，今年是改革开放40周年。希望广大台商台胞增进对“祖国大陆”新发展理念、新发展战略的了解，抢抓新机遇，实现更大、更好发展。

刘结一表示，两岸关系的政治基础是“一个中国”原则。在大是大非问题上，广大台商应当立场坚定、态度鲜明。这是从根本上维护广大台胞的利益，为广大台胞创造更加美好的未来。

他指出，当前，台海形势更加复杂严峻。民进党政府拒不承认“九二共识”，放任纵容“去中国化”“渐进台独”，阻扰限制两岸交流合作。极少数“台独”分子蓄意制造两岸对立敌意，企图推动“奥运正名公投”“独立公投”等。

刘结一表示，这些图谋和行径危害两岸关系和平发展，破坏台海地区和平稳定，损害中华民族的整体利益和广大台胞、台商台企的切身利益。随着“九合一”选举临近，此类图谋和行径还会变本加厉。希望广大台商朋友对此高度警惕，坚决反对。

他强调，希望大家共担民族大义，以实际行动让广大台胞认清“台独”分子害台的本质，认清这些人是两岸关系政治基础的破坏者、两岸和平发展和交流合作的麻烦制造者。

此外，以实际行动壮大台湾内部坚持“九二共识”、反对“台独”、推动两岸关系和平发展、推进“祖国”和平统一的政治力量。

刘结一最后说，国家统一、民族复兴是人心所向、大势所趋。大陆要凝聚两岸同胞的力量和智慧，持续扩大两岸同胞各领域交流合作，共同推动两岸关系和平发展，推进“祖国”和平统一进程，共圆中华民族伟大复兴的“中国梦”。

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