腾讯控股首季净利按年增61%胜预期

腾讯控股有限公司昨天（16日）发布2018年一季度综合业绩显示，其首季总收入为735.28亿元（人民币，下同，154.72亿新元），同比增长48%；经营盈利为306.92亿元，同比增59%；净利润为232.90亿元，同比增61%；每股基本盈利为2.47元。

新华社引述市场人士认为，腾讯2018年首季业绩整体超预期；广告收入的高速增长是业务亮点，朋友圈广告仍有增长空间。然而其成本上升的压力仍未扭转。

腾讯昨天股价收盘报396.20港元（67.66新元），跌0.45%。

交银国际研究部主管洪灏表示，昨天港股开盘急跌后收回大部分失地，市场对腾讯业绩的预期在其中起到很大的作用。腾讯业绩虽然超预期，但也不是特别大的意外，因为之前的股价在高位其实已经计入了很多未来发展的前景。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，在2018年第一季度，腾讯推出了广受欢迎的战术竞技类手游，并提升了如微信小程序等被广泛应用的服务功能，进一步加强腾讯社交、游戏和媒体平台上的用户活跃度。

腾讯业绩报告显示，腾讯网络广告业务2018年第一季的收入同比增长55%至106.89亿元。社交及其他广告收入同比增长69%至73.90亿元，主要受益于广告主基数扩大、而提高了微信朋友圈广告填充率，以及腾讯的移动广告联盟CPC增长。

媒体广告收入则增长31%至32.99亿元，主要由于视频播放量增长及自制内容开始创新广告形式、带动的腾讯视频收入增长。

华大证券首席宏观经济学家杨玉川表示，腾讯一季度业绩总体表现不错，但主营业务盈利增速放缓的情况仍然存在；业报反映成本上升的压力仍未扭转。

杨玉川指出，暂时来看，公司仍需通过分拆业务等手段维持盈利的增速。尽管广告收入的高速增长是业务亮点，但由于规模所限，未能扭转整体盈利增速放缓的情况。

此外，按季度比较，广告收入环比出现下降，虽然可能受淡季影响，但也有隐忧。

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