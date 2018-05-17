曾是校园民谣歌手 廖岷履新中财办副主任首亮相

中国国务院副总理刘鹤前天率团抵达美国华府，中方代表团中，廖岷首次以中央财经委员会办公室副主任的身分亮相。作为刘鹤的副手，廖岷随行访美，显示其实力获得认可。

据《星岛日报》今天（17日）报道，廖岷求学期间曾是北京大学校园内出名的民谣歌手，曾创作《等人就像在喝酒》《已是盛夏》《温馨天堂》等歌曲，是著名民谣专辑《校园民谣》作者之一。

2005年11月，《未名湖是个海洋——北大原创音乐二十年纪念唱片》发行，其中收录了廖岷的《流动的青春》。

有网民评价廖岷的歌曲说，廖岷的嗓音，平静温婉但又显沧桑，也不显轻浮，像是个斯文大学生，在唸一首抒情诗歌的前半段，可听着听着，又像是个小说家讲述自己的回忆。

据报道，50岁的廖岷毕业于北京大学，主攻经济学。2006年，廖岷获得英国剑桥大学工商管理硕士学位，并进入剑桥大学商学院优秀毕业生前10名的院长名单。

廖岷早前在中国人民银行、中国光大集团、中国银行总行工作。2011年至2016年，“空降”上海任银监局局长、党委书记。

2016年，廖岷重回北京，任原中央财经领导小组办公室经济四局（国际经济局）局长。今年5月，任中财办副主任。

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