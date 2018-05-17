习近平：努力建设高水平军事科研机构

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平昨天（16日）强调，军事科学是指导军事实践、引领军事变革的重要力量。要深入贯彻“新时代”中共强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚持面向战场、面向部队、面向未来，坚持理技融合、研用结合、军民融合，加快发展现代军事科学，努力建设高水平军事科研机构。

据新华社报道，习近平昨天上午视察军事科学院，代表中共中央和中央军委，对军事科学院第八次党代表大会的召开表示热烈祝贺，向军事科学院全体人员致以诚挚的问候。

据报道，军事科学院是中国人民解放军的重要科研机构，几十年来为中国国防和军队建设作出了重大贡献。此次深化国防和军队改革中，军事科学院进行了重塑，习近平去年7月向重新组建的军事科学院授予军旗并致了训词。

昨天9时15分许，习近平抵军事科学院军事医学研究院，考察相关科研工程进展情况，之后前往军事科学院机关。

据报道，习近平对科研人才高度重视，他特意看望了在军事科学院工作的“两院”院士，关切了解他们的工作情况。

习近平指出，上述院士是中共和军队的“宝贵财富”，自己一直惦念着他们，希望他们多出成果、带好队伍，为强军兴军作出更大贡献。

习近平也叮嘱有关部门要充分尊重人才、关爱人才，扎实做好育才、引才、聚才、用才工作，不拘一格降人才，打造高素质军事科研人才方阵。

之后，习近平接见了军事科学院第八次党代会全体代表，并合影留念。

习近平后听取军事科学院工作汇报，并发表重要讲话。

他强调，军事科学研究具有很强的探索性，要把创新摆在更加突出的位置，做好战略谋划和顶层设计，加强军事理论创新、国防科技创新、军事科研工作组织模式创新，把军事科研创新的引擎全速发动起来。

习近平指出，要紧紧扭住战争和作战问题推进军事理论创新，构建具有中国军队特色、符合现代战争规律的先进作战理论体系，不断开辟“当代中国马克思主义军事理论发展新境界”。

此外，要打通从实践到理论、再从理论到实践的闭环回路，让军事理论研究植根实践沃土、接受实践检验，实现理论和实践良性互动。

习近平强调，要加快实施科技兴军战略，巩固和加强优势领域，加大新兴领域创新力度，加强战略性、前沿性、颠覆性技术孵化孕育。

此外，要坚持自主创新的战略基点，坚定不移加快自主创新步伐，尽早实现核心技术突破。要坚持聚焦实战，抓好科技创新成果转化运用，使科技创新更好为战斗力建设服务。

习近平指出，要推进军事科研领域政策制度改革，形成顺畅高效的运行机制，把创新活力充分激发出来。

此外，要深入研究理论和科技融合的内容、机制和手段，把理论和科技融合的路子走实走好。要坚持开门搞科研，加强协同创新，加强军民融合，加强国际交流合作，推动形成军事科研工作大联合、大协作的生动局面。

习近平最后强调，要毫不动摇坚持中共对军队绝对领导，认真落实全面从严治党要求，把各级党组织搞坚强，把中共的领导贯穿军事科研工作各方面和全过程。

此外，要加强科研作风建设，加强科研经费管理，营造良好风气。各级要主动靠上去解决实际困难，“把大家拧成一股绳，努力开创新时代军事科研工作新局面”。

据报道，许其亮、张又侠、魏凤和、李作成、苗华、张升民参加活动。

免费试阅14天