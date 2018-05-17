马英九二审改判有罪 吴敦义：高院有意羞辱前元首

（早报讯）台湾的前总统马英九被控泄密，二审改判有罪，中国国民党主席吴敦义昨天（16日）表示，台湾高等法院曲解法令、有意羞辱前元首，判决无法令人信服。国民党强烈支持马英九依法提起上诉，以捍卫自身清白，维护捍卫司法独立审判的核心价值。

据《星岛日报》今天（17日）报道，2013年，时任总统的马英九，将检察总长黄世铭有关立法院长王金平涉关说（违法司法游说）的报告，和时任行政院长江宜桦及总统府副秘长罗智强一起讨论研究跟进。马英九卸任后被台北地检署启动泄密调查。

去年8月，台北地方法院一审判决马英九无罪，但前天（15日）台湾高等法院二审宣判则认定马泄密罪成，改判有期徒刑四个月，可易科罚金，全案可上诉。

马英九当天随即表示决定上诉。吴敦义昨天则在国民党中常会表示，对于高院改判马英九罪名成立强烈遗憾。

他称，高院却逾越权责、径自否定宪法所赋予总统的职权，分明是曲解法令、有意羞辱前元首，判决无法令人信服。

另据中通社报道，吴敦义昨天在会上也批评说，近期以来，从台大校长遴选争议，到马英九遭逆转判有罪，各种政治力量不当干预的传闻不断，司法独立审判的公正性受到质疑。他质问说，号称“民主进步”的执政党，难道不用警惕？

据报道，马英九强调将上诉后，蓝营多人表达支持。台湾前行政院长江宜桦怒批这是想要“入马于罪”的势力得逞；国民党中央委员连胜文质疑说，对比每天在外面逍遥自在的台湾另一名前总统陈水扁，不了解司法的标准何在？国民党副主席郝龙斌则表示，希望选民用选票捍卫正义。

此外，国民党立法院党团昨天也举行记者会，支持马英九上诉；多名立委齐聚声援，并炮轰蔡英文当局已将司法机关当成政治打手。

《联合报》指出，马英九踏入政坛以来，清廉形象是其最大本钱，更曾因查贿选过度积极而被迫请辞法务官员。此次被控泄密案，也是马英九从政以来，被告的上百起案件中，第一次被判有罪。

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