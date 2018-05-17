涉美化日军 台二战电视剧播两集被腰斩

（早报讯）台湾一部名为《智子之心》的电视剧上周在大爱电视台开播，被中国大陆网民抨击“媚日”，播出两集就停播，盛传与大陆国台办关切有关。对此，大陆国台办发言人安峰山昨天（16日）说，该剧预告片一经播出即受到两岸网民一致谴责。

安峰山也表示，任何美化侵略战争，为殖民统治张目的做法，理所应当会受到两岸同胞的共同反对。

据《星岛日报》今天（17日）报道，《智子之心》讲述了台南富家女林智惠二战期间，志愿成为日军随军护士的故事，由慈济基金会经营的大爱电视台播出。

绿营声称，停播此剧，与国台办关切有关。大爱电视台先前不肯承认被国台办关切，称停播是由于剧中有战争场面，不符电视台的宗旨才下架。

在国台办回应事件后，自由时报电子报今天引述大爱不愿发表任何意见，仅说“尊重也谢谢大家的关心意见，和谐无价”。

据报道，上述这起风波始于《智子之心》上档前，大陆网民看了本月9日的预告片，就开始抨击该剧剧情“媚日”“美化日军”，首集上周四（10日）播出后，传出国台办“关切”此事，播出第二集后，大爱便“腰斩”此剧。

此前，大爱的影视作品正式在大陆播映的例子并不多，仅在2013年授权杨贵媚、孙鹏主演的《芳草碧连天》给大陆央视播放，其余戏剧皆上传YouTube频道，大陆观众可免费观看。

自从大爱戏剧在YouTube有完整影片后，大陆主要搜寻引擎百度、搜狗视频，也能找到大爱《回家的路》《有你真好》《美丽人生》等剧。

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