路透社：伊朗寻求中国买家美制裁后仍进口伊朗石油

路透社昨天（16日）引述三名知情人士称，伊朗国营石油企业的一位高管本周会见了中国数个买家，寻求他们能在美国制裁伊朗后维持进口伊朗石油，但未获中国买家的保证。中国是伊朗石油的最大买家。

报道引述消息人士称，伊朗国家石油公司（NIOC）负责国际事务的主管霍什鲁（Saeed Khoshrou）周一（14日）在北京分别会晤了多家中国大客户，包括中石化贸易部门和国有石油交易商珠海振戎公司的数位高管，讨论石油供应并寻求中国买家的保证。

此次霍什鲁陪同伊朗外长扎里夫出访，北京是他们会晤全球强国之旅的第一站，此后将奔赴欧洲。

据报道，伊朗正在做最后的努力，希望挽救2015年达成的伊核协议。美国已放弃该协议，计划对伊朗进行单边制裁，包括限制伊朗石油出口。

一位被告知会议情况的消息人士表示：“在会议上，霍什鲁先生转达了伊朗外长扎里夫的意思，即伊朗希望中国维持当前的进口水平。”

根据中国海关的官方数据，今年第一季中国平均每日进口约65.5万桶伊朗石油，相当于伊朗总出口量的逾四分之一。

该消息人士称，中国的高管们并未给出坚定的承诺，并表示，作为国有石油公司，他们将按照政府的意思行事。这是伊朗国家石油公司的营销主管今年第二次访华；大约一个月之前，他也拜访了中国客户。

另一名直接了解磋商情况的消息人士表示，中国的企业“都希望维持进口”，并表示这些公司仍在评估新制裁措施可能产生的冲击。

对于上述消息，中石化和珠海振戎不予置评。伊朗国家石油公司也暂未回复置评。

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