台军演习伞兵打不开伞 1200尺高空堕地命危

（早报讯）台军“汉光演习”实兵操演今天（17日）上午发生意外，早上在台中清泉岗实施反空机降演习，模拟攻击军的航特部伞兵在实施空降时，一名伞兵跳伞时因伞未能及时张开而坠落，目前送往童综合医院急救，情况危殆。

综合《星岛日报》、中通社等报道，台军今晨一次实兵预演中，一名模拟入侵“红军”的特战秦姓伞兵跳出机舱时，伞具未能打开，从1200尺高空急速摔落清泉岗机场。

据报道，上述秦姓伞兵跳出C130机舱时，主伞未能立刻打开。他马上拉副伞，但副伞有可能因与主伞伞绳缠绕，也无法打开，导致这名伞兵呈现自由落体（不存在空气阻力的速度）摔落，身受重伤。

目前该伞兵已紧急送医院抢救，恢复心跳，但昏迷指数3（重度昏迷），仍然命危。

据悉，上述秦姓伞兵服役三年，跳过11次伞。军方表示，当天天候符合训练标准，已组成专案小组调查。

台国防部长严德发闻讯后感到关切关注，并指示参谋总长李喜明上将率专案小组前往调查肇事原因。此外，也指派三军总医院神经外科及胸胸腔外科资深主治医师前往医疗协处，全力救治秦姓上兵。

台国防部强调，已通令要求各部队落实各项安全防险检查及人员教育，确保演训安全，避免类似情况再生。

据悉，这项操演也被列为汉光34号演习开放参观及媒体採访课目，预定6月7日7时30分至9时20分，在台中清泉岗基地实施联合反空（机）降作战演练。台军包括陆军地面装甲部队与模拟红军的航特部伞兵已预演多时。

免费试阅14天