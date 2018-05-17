会马克龙 王毅：中方愿同法方推多边主义

法国总统马克龙当地时间昨天（16日）在巴黎爱丽舍宫会见中国国务委员兼外交部长王毅。

据中新社报道，马克龙请王毅转达对中国国家主席习近平的亲切问候和良好祝愿。

马克龙说，自己今年1月对中国的访问非常成功和愉快。他同习近平就进一步发展法中关系达成重要共识，希望双方切实制定和落实有关规划，密切高层互访，加强在经贸、科技、文化等领域合作，积极探讨共建“一带一路”。

马克龙表示，法方赞赏中方在达成巴黎气候变化协定、推动政治解决朝鲜半岛核问题等重大国际和地区事务中，发挥的重要作用和所做重要贡献。

他表示，希望同中方进一步密切战略沟通与协作，维护多边主义，发挥法中全面战略伙伴关系的引领作用。这在当前复杂国际形势下具有重要意义。

据报道，王毅会上也转达习近平对马克龙的亲切问候。

王毅表示，马克龙今年1月对中国成功进行国事访问，习近平和马克龙共同为新时期中法关系发展作出全面规划。

王毅说，自己此次访法就是为推动落实两国元首达成的各项共识。中方愿同法方进一步密切两国高层交往，深化互利合作。相信法方将成为中国共建“一带一路”的重要战略伙伴。

他表示，中方重视法国的大国地位，赞赏法方奉行的独立自主外交政策。在当前国际形势下，中方愿同法方携手推进多边主义，维护国际体系和国际关系准则，共同发出维护世界和平稳定的积极声音。

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