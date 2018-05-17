《人民的名义》主创团队打造 反腐电影《黑金危机》武汉首映

由最高人民检察院影视中心打造的反腐题材电影《黑金危机》，昨天（16日）在武汉中建三局一公司大礼堂举行首映式。现场300多名中共党员干部观看《黑金危机》，接受反腐败教育。

据新华社今天（17日）报道，《黑金危机》由电视剧《人民的名义》主创团队打造，由最高人民检察院影视中心和湖北长江电影集团有限责任公司共同制作。

该部剧描述了天祥市副检察长郝振国奉命调查虎山煤矿爆炸案，发现矿业集团董事长邱承德，勾结安监局长柏文江、国土局长孟云禄、城管局长秦穆等人，无视国家《安全生产法》，违反安全生产管理规定。

此外，利用国有企业改制之机，大肆侵吞国有资源，隐瞒矿难事实真相，草菅人命。

剧中，专案组不畏强权，与腐败利益团伙斗智斗勇，终于使沉冤地下的受害者得以昭雪，腐败分子得到应有的法律惩罚。

《黑金危机》编剧方学平介绍，影片通过对某省一直管市煤矿爆炸案件的调查为线索，抽丝剥茧，挖出隐藏在资源领域的一起重大贪腐案件，揭示了上世纪80年代在中国国有企业改制中出现的腐败现象。

据报道，该影片已获得中国国家广播电视总局电影公映许可证，中共湖北省纪委、湖北省新闻出版广电局、西安市纪委等单位支持，将作为廉政教育宣传片，向全社会推荐组织观映，并于近期在全国院线公开上映。

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