联合国报告：2050年中国将新增2.55亿城市人口

联合国经济和社会事务部当地时间昨天（16日）发布《2018年世界城镇化展望》报告。数据显示，到2050年全球城市人口总量将增加25亿，其中中国将增加2.55亿。

据中新社报道，报告指出，目前世界上有55%的人口居住在城市地区；到2050年，这一比例预计将增加到68%。

新增城市人口中，有近九成将居住在亚洲和非洲，并且高度集中在几个国家。其中印度、中国和尼日利亚合计占到增幅的35%。

到2050年，预计印度的城市人口将增加4.16亿，中国增加2.55亿，尼日利亚增加1.89亿。

报告称，城市化进程以及全球人口增长使各国的城市居民数量激增，从1950年的7.51亿增至2018年的42亿。

目前，北美是世界上城市化程度最高的地区，2018年有82%的人口在城市居住。

亚洲尽管城市化比率相对较低，仅为50%左右，但绝对人口数量更多，拥有全球54%的城市人口。

目前，拥有3700万居民的日本东京是全球最大的城市，紧随其后的是印度新德里（2900万）、中国上海（2600万），以及墨西哥城和巴西圣保罗（各约2200万）。

报告指出，随着城市化不断加剧，各国在满足不断增长的城市人口需求，提供住房、交通、能源与基础设施，以及就业、教育和医疗卫生等基本服务方面面临挑战。

报告称，了解未来城市化的关键趋势，建立新型城市化发展框架，确保城市化的益处能够人人共享，对于实现2030年可持续发展议程至关重要。

据报道，联合国经济与社会事务部人口司自1988年起，定期编制并每年更新《世界城镇化展望》报告，对世界各国及主要都市群的人口数量进行预测，为各国制定城市管理政策提供参考。

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