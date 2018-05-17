王毅促中法共为世界和平稳定提供正能量

中国国务委员兼外交部长王毅当地时间昨天（16日），在巴黎同法国外长勒德里昂举行会谈。

据中新社今天（17日）报道，王毅表示，今年1月法国总统马克龙成功访华，两国元首为新时期中法关系发展确立了重要指导原则，为各领域合作作出了全面规划。

他说，中方重视法国的国际地位和影响，重视发展中法关系，愿与法方落实好两国元首达成的重要共识，不断为中法全面战略伙伴关系注入新内涵。

此外，双方应以现有大项目合作、中国新一轮对外开放以及举办中法环境年为抓手，全面深化两国在核能、航空航天、创新、人工智能、数字经济、环境等领域务实合作。

王毅表示，中方欢迎法方更加积极主动参与“一带一路”建设，愿与法方探讨合作的具体方式和途径，重点开展第三方市场合作，为拓展中法合作提供新动力。

王毅指出，当前国际形势充满不确定性，中法作为安理会常任理事国，有必要加强战略沟通协调，更好应对各种挑战，共同为促进世界和平稳定提供正能量。中方支持欧洲一体化进程，愿同法方共同努力推动中欧关系健康稳定发展。

报道引述勒德里昂表示，马克龙访华取得丰硕成果，为未来两国合作指明了方向。双方应共同努力，将两国元首共识落实到位。

此外，法方愿同中方继续保持高层交往，加强在经贸、环保、民用核能、创新等领域务实合作。

勒德里昂表示，法方愿更加积极参与“一带一路”建设，探讨在更多国家开展第三方市场合作，实现互利共赢。法方也愿为推动欧中关系进一步发展发挥积极作用。

另一方面，双方就朝鲜半岛核、伊朗核、中东局势等共同关心的国际和地区热点问题深入交换了看法。

据报道，王毅阐述了中方有关原则立场，强调各方应珍惜近期半岛出现的缓和势头，相向而行，按照“双轨并进”思路，寻找实现半岛无核化和长治久安的方案。中方将为推动政治解决半岛核问题发挥积极和建设性作用。

勒德里昂表示，法方赞赏中方为推动政治解决半岛核问题发挥的重要作用，支持朝鲜半岛实现全面无核化。各方应共同努力，寻找分阶段推进的一揽子解决方案。

他指出，维护伊朗核问题全面协议非常必要，只要伊朗继续履行承诺，法方将继续执行协议，同时全力维护本国企业在伊正当利益。

此外，各方也应努力维护多边体系，在世贸组织框架内通过对话谈判而非诉诸单边主义，解决贸易摩擦。

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