中国首枚民营自研商业亚轨道火箭首飞成功

重庆零壹空间航天科技有限公司（以下简称“零壹空间”）披露，该公司“重庆两江之星”OS-X火箭今早（17日）7时许，在中国西北某基地成功点火升空。这标志着中国首枚民营自研商业亚轨道火箭首飞成功，为接下来的民营自研商业火箭发射卫星奠定坚实基础。

据中新社报道，据悉，“重庆两江之星”号火箭于今天7时33分点火，7时38分落入预定区域。据地面监测，其飞行轨迹在天空中划出一道“优美弧线”。

据北京零壹空间科技有限公司总裁马超介绍，“重庆两江之星”箭长9米，采用零壹空间自研固体火箭发动机作为动力，发动机推力达到350KN，能够为客户载荷实现零至20马赫的飞行速度。

马超表示，该火箭可灵活配置燃气舵、空气舵、姿控动力等多种控制系统，并具有很强的控制能力。此外，可根据用户的需求进行定制化设计，满足飞行试验所需的各类复杂飞行弹道。

零壹创始人兼CEO舒畅指，本次首飞除了验证X系列火箭本身外，还收获了三方面成果。

一是完成科研目标；比如验证气动支杆的减阻、降热等，为未来的产品布局设计提供技术储备。

二是验证试验窗口；如试验最大高度（4万米）、马赫数（4至6马赫）等。

三是验证合作模式；比如由高校提出前沿的科学问题，再通过首飞来进行实践验证等。

此外，在本次飞行试验中，零壹空间进行了国内首次“减阻杆”“低成本能源”“箭上无线通讯”等创新技术的研究，为简化火箭系统设计、降低研制成本打下坚实基础。

以箭上无线通讯技术为例，将火箭从“有线网络”带入“无线WIFI”的新时代。该项技术可减少箭上电气系统设备50%的重量，节约箭上电气设备30%的成本，缩短箭上电气系统60%的设计周期。

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