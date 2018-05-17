会基辛格 刘鹤：积极寻找中美经贸问题妥善解决办法

正在对美国进行访问的习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，当地时间昨天（16日）在华盛顿分别会见美国前国务卿基辛格，临时参议长、参议院财委会主席哈奇，以及众议院筹款委员会主席布雷迪等议员。

据中新社报道，在会见基辛格时，刘鹤祝贺基辛格即将迎来95岁生日，对他长期致力于中美友好表示高度赞赏。

刘鹤表示，在中国国家主席习近平和美国总统特朗普引领下，中美关系取得重要、积极进展。

他说，自己此次访美是按照两国元首共识，继续就中美经贸问题同美方进行深入沟通，积极寻找妥善解决办法，维护两国经贸关系健康发展。

基辛格表示，美中关系至关重要，事关世界和平与繁荣。处理美中关系需要有战略思维和远见。

他指出，双方应加强战略沟通，不断扩大共同利益，妥善管控分歧，同时在处理重大国际和地区问题上展现领导力。

在会见美国参众两院重要议员时，刘鹤指出，中美发展长期健康稳定的合作关系符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。

他说，中美共同利益远大于分歧，合则两利、斗则俱伤。中美经贸关系本质上是互利共赢的。

刘鹤表示，双方要全面、客观地看待经贸关系中的问题，本着相互尊重、平等互利的原则妥善处理有关问题。中方重视美国国会的作用，愿同美国国会加强交往。

报道引述美国参众议员表示，美国愿意同中国保持良好关系。当前，两国经贸领域存在一些问题，但美中双方不应打贸易战。希望双方通过协商，积极寻找符合两国利益的解决办法。

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