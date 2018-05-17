连增六个月 1月至4月中国对外投资同比增长34.9%

中国商务部今天（17日）公布的最新数据显示，2018年前四个月中国累计对外投资额达355.8亿元（美元，下同，477.06亿新元），同比增长34.9%，增幅比一季度提高10.8个百分点，连续六个月保持增长。

中新社引述商务部称，中国对外投资正保持平稳健康发展。

分行业看，1月至4月中国对外投资主要投向租赁和商务服务业、采矿业和制造业，三者合计约占中国对外投资的60%。

分国别看，1月至4月中国企业对“一带一路”沿线国家投资额达46.7亿元，同比增长17.3%。

同期，中国企业对外承包工程新签一批大项目，合同额在5000万元以上的项目200多个，合计518.1亿元，占新签合同总额的八成以上。

商务部合作司负责人此前曾表示，考虑到2017年全年基数均偏低，而且对外投资“水分”已基本挤完，2018年中国对外投资料将恢复高增长。

不过，与速度和规模相比，官方目前更注重对外投资质量。

近年来，中国频繁出手规范企业海外投资，包括针对恶意分拆、不正当竞争、威胁或损害国家利益和国家安全、违规提供融资等违法违规行为加大惩戒力度，对3亿元以上对外投资进行重点督查等。

免费试阅14天