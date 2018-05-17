扩大开放利好显现 1月至4月中国新设外商投资企业1.9万家

中国商务部今天（17日）公布的最新数据显示，2018年1月至4月全国新设立外商投资企业1万9002家，同比增长95.4%，增幅是去年同期的五倍有余。

据中新社报道，在中国一系列扩大开放、改善营商环境政策利好影响下，2018年以来中国对全球投资者吸引力大增。

据商务部数据，年初全国新设立外商投资企业数量同比增幅一度高达158.6%。

前四个月，中国全国实际使用外资金额2867.8亿元（人民币，下同，604.69亿新元），同比增长0.1%。

分行业看，中国高技术产业吸收外资额正在快速增长。

据商务部数据，1月至4月中国高技术制造业实际使用外资额近300亿元，同比增长近80%。

其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业吸收外资额超过去年同期的六倍；电子及通信设备制造业增幅也超过70%。高技术服务业实际使用外资额超过300亿元。

分国别看，1月至4月主要投资来源地中，新加坡、韩国、英国对华投资额同比增幅均超过50%。“一带一路”沿线国家对华投资同比增长近六成。

据报道，今后中国料将出台更多措施改善营商环境。

此前，中国已在博鳌亚洲论坛2018年年会上明确提出，将加强同国际经贸规则对接，增强透明度，强化产权保护，坚持依法办事，鼓励竞争、反对垄断。

官方也称，今年上半年将完成修订外商投资负面清单工作，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。

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