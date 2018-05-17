回应欧洲人士疑虑 王毅：“一带一路”是阳光工程

中国国务委员兼外交部长王毅当地时间昨天（16日）在巴黎同法国外长勒德里昂会谈后共同会见记者。

中新社今天（17日）引述王毅在会上说，“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。“一带一路”倡议提出五年来，中国与沿线国家贸易总额超过4万亿美元（5.36万亿新元），投资累计超过600亿美元。

此外，中国与43个沿线国家实现空中直航，中欧班列开行了7500多列，建立了75个境外经贸合作区，为当地创造了20余万个就业岗位。

王毅说，事实证明，“一带一路”倡议顺应了全球化的时代需求，为沿线各国人民带来了实实在在的福祉。

他指出，特别是在当前充满不确定因素的国际形势下，“一带一路”为各国实现共同发展繁荣开辟了新的路径，展现出强劲生命力和广阔前景。

王毅说，中方知道，欧洲一些人士对“一带一路”有些疑虑。对此，他强调，“一带一路”是阳光工程，坚持共商共建共享，奉行开放透明包容。

他指出，中方当然追求高质量和高标准，也遵循国际规则和市场运作，同时重视债务的可持续性和绿色环保。

王毅引述中国国家主席习近平强调过，“一带一路”既是和平之路、发展之路，也是开放之路、绿色之路。他说，当然，“一带一路”参与方众多，各国发展阶段不同，合作需要不同，推进“一带一路”有必要照顾每一个参与方的实际需求。

王毅表示，中法双方可以在平等协商基础上共同参与“一带一路”建设，尤其是拓展第三方市场合作，更好实现优势互补，开辟更广阔合作空间。

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