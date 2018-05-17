周小川：当前贸易理论受到颠覆性挑战

中国人民银行原行长周小川今天（17日）在北京表示，当前国际环境下贸易理论受到了颠覆性挑战，中国经济研究者应在总结改革开放经验的同时加强创新，应对相关挑战。

据中新社报道，自1978年起，中国改革开放已迈入第40个年头。周小川今天在中国社会科学院经济研究所主办的“经济研究·高层论坛2018”上，作出上述表示。

他说，中国在此过程中做了很多正确的体制和政策选择，“正是因为有改革开放，所以形成了具有竞争力的中国特色社会主义体制”。

周小川认为，改革开放40年历程是一本非常丰富深厚的教科书，中国经济研究者可以根据其内容做出很多重大研究和总结，并为推进未来研究打下更好基础。

他强调，其中最重要的进展就是中国明确了改革开放的方向是建立社会主义市场经济，同时社会主义市场经济是开放型经济。

据报道，从2008年美国两大住房抵押贷款机构陷入危机、雷曼兄弟公司破产算起，今年也是该轮全球金融危机爆发10周年。

作为该场全球金融风暴的亲历者，周小川表示，金融危机如今已变成一个国际合作与博弈的新平台，这也表明全球化进展到了非常深的程度。

周小川说：“国际合作和博弈产生了很多新的内容，以至于现在我们的一些传统概念也有人提出质疑。”

他指出，自己在上世纪80年代曾主要从事贸易政策研究，一度认为贸易理论已相当成熟，关键是如何在体制和政策制定中加以体现，“但是最近看来（贸易理论）也受到了颠覆性的挑战”。

周小川表示，在国际国内环境均发生变化的当下，经济研究在方法论层面也面临很多新挑战和新机遇，中国经济研究者必须有创新精神，面对挑战。

此外，也通过不同学科的结合与学习借鉴，将经济研究推向新高潮。

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