北京新机场明年9月底将满足通航条件

北京市住建委昨天（16日）举办的建筑施工起重机械观摩培训活动上披露出的消息，显示北京新机场将确保按要求实现2018年底主体工程基本完工，2019年9月底满足通航条件。

据新华社今天（17日）报道，建筑施工起重机械观摩培训活动，昨天在北京新机场南航基地二标段施工现场拉开帷幕。来自新机场各参建单位的150位建筑施工起重机械的使用、管理人员参加了培训。

北京市住建委相关负责人介绍，目前，北京新机场工程建设总体进度在计划范围之内，航站楼工程已完成封顶封围，正在进行内部精装修及机电设备安装。

此外，市政配套工程完成90%，出场高架桥结构已全线贯通；口岸工程完成18%，空管西塔台工程完成35%，供油工程完成30%，东航基地完成30%，南航基地完成30%，飞行区工程土方施工已完成92%。

信息中心大楼建设工程也正在稳步推进，各信息系统建设已全面展开。

据介绍，北京新机场启用后，旅客从中心区到最远登机口约600米，步行不超过八分钟。

行李系统则采用创新式设计，出港行李到近机位的平均距离约230米；进港行李平均运送距离为550米，首件进港行李可在13分钟内到达。

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