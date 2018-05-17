李保东卸任中国外交部副部长一职

中国外交部领导层近日有所调整，《澎湃新闻》今天（17日）指出，外交部官网“主要官员”一栏显示，现年63岁的李保东已不再担任副部长，张军及张汉晖则履新部长助理。据知，今年4月，李保东当选博鳌亚洲论坛秘书长。

据中国外交部官网显示，新任部长助理张军现分管国际组织和会议、国际经济、军控事务，张汉晖分管欧亚地区、涉外安全、外事管理事务。

李保东生于1955年4月，北京人，硕士研究生毕业，已婚，有一子。

他曾任中国外交部国际司参赞、副司长、司长，驻尚比亚共和国特命全权大使，常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使，常驻联合国代表、特命全权大使等职，

2013年李保东出任中国外交部副部长，此前分管国际组织和会议、国际经济、军控事务。

至于另两名履新部长助理的官员，张军生于1960年8月生，辽宁北宁人，大学毕业，已婚，有一女。

张军此前曾任中国外交部国际司参赞，浙江省宁波市经济技术开发区管委会副主任，外交部国际司副司长，国务院办公厅秘书，驻荷兰王国特命全权大使兼常驻禁止化学武器组织代表，外交部国际经济司司长等职。

张汉晖则出生于1963年10月，辽宁建平人，大学毕业，已婚，有一女。

张汉晖历任中国驻乌克兰大使馆参赞，外交部欧亚司参赞、副司长、司长，驻哈萨克共和国特命全权大使等职。

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