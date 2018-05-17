甘肃岷县遭暴雨冰雹突袭致七人遇难

甘肃岷县政府新闻办今天（17日）通报称，昨午（16日）4时至晚上8时，岷县普降大到暴雨，造成六个乡镇不同程度受灾。截至今早8时，灾害已造成七人遇难，一人受伤住院治疗，目前已脱离危险。

据中新社报道，甘肃蓝天救援队今天凌晨抵达灾区，开展清淤清障和救援工作。

队长於若飞今天下午介绍，冰雹强降雨过后，灾区多处房屋坍塌，清淤面积较大。目前，受灾民众都已得到官方妥善安置，当地今天天晴。该救援队目前正在开展遇难者遗体打捞、牲畜遗体清理等工作。

据岷县官方通报，目前已紧急调集医疗人员25人、救护车辆六台（次）赴禾驮镇、锁龙乡等重灾乡镇，开展受伤人员救治工作。

同时，抽调公安干警、消防官兵、乡镇公务员和当地民众共300多人，全力搜寻失踪人员。六个受灾乡镇共安全撤离878户3200多人。

截至目前，锁龙乡部分村恢复通电，多处水毁中断道路已畅通。国道316线锁龙境内塌方路段也已抢通，其他乡镇水毁路段正在组织抢修。

受灾民众安置方面，截至今天上午8时，已向灾区发放帐篷、棉衣、棉被、水鞋、雨伞、手电筒、方便面、矿泉水、点心、蜡烛、发电机等救灾物资。

此外，当地还组织专门人员对遇难者身份进行确认，做家属情绪疏导工作。

当地官方已安排水务、国土等部门对全县地质灾害隐患点进行逐一排查，严防次生灾害发生。

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