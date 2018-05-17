称文章标题用“毒药”是为“抓眼球” 谭秦东向鸿茅国药致歉

因发文质疑鸿毛药酒而被跨省抓捕的医生谭秦东，今天（17日）在其妻微博发文，向鸿茅国药致歉。

新浪财经引述谭秦东表示，自己在写作题为“中国神酒鸿毛药酒，来自天堂的毒药”的文章时，使用了“毒药”作为标题，主要是想用这种“抓眼球”的方式吸引读者。

他承认在标题用词上考虑不周，缺乏严谨性。

谭秦东表示，如果因该文对鸿茅国药带来了影响，他本人深表歉意，希望鸿茅国药予以谅解。

以下为微博原文：

个人声明

本人于2017年12月19日在“美篇”个人主页上发表《中国神酒鸿毛药酒，来自天堂的毒药》一文，2018年1月11日被内蒙古凉城县公安局以涉嫌损害商品声誉罪刑事拘留，1月25日经凉城县人民检察院批准逮捕，目前已办理取保候审。

我本人在写作上述文章时使用了“毒药”作为标题，主要是想用这种“抓眼球”的方式吸引读者，强调该药品的“禁忌症”，希望对特殊人群起到警示作用。我承认在标题用词上考虑不周，缺乏严谨性。如果因该文对鸿茅国药股份有限公司带来了影响，本人在此深表歉意，同时希望鸿茅国药股份有限公司予以谅解。

此外，本人对该文给消费者可能带来的误解表示歉意。

特此声明

谭秦东

2018年5月17日

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