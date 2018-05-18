爱奇艺封禁暴走漫画涉嫌侮辱英烈内容

继今日头条、新浪微博、优酷之后，爱奇艺也宣布对平台上“暴走漫画”内容进行处理。

据澎湃新闻报道，17日，爱奇艺官方微博发布声明称，近期，自媒体账号“暴走漫画”发布的涉嫌戏谑、侮辱英雄烈士事迹和精神的短视频内容，引发关注，对此，爱奇艺第一时间对“暴走漫画”相关内容做下架、封禁等处理。

爱奇艺称，保护和尊重英烈是网络平台应尽的责任和义务，爱奇艺将不断加强审核规范、持续对平台内容进行自清自查。

此前据中国青年网报道，5月8日，自媒体“暴走漫画”在“今日头条”等平台发布了一段时长58秒、含有戏谑侮辱董存瑞烈士和叶挺烈士内容的短视频。“暴走漫画”官网显示，其运营公司为西安摩摩信息技术有限公司，《暴走漫画》和《暴走大事件》均为该公司旗下产品。

17日，北京网信办公众号发布文章称，当天下午，北京市网信办、市新闻出版广电局、市公安局、市文化市场行政执法总队联合约谈属地重点网站，责令网站严格贯彻落实《中华人民共和国英雄烈士保护法》，切实履行主体责任，采取有效措施坚决抵制网上歪曲、丑化、侮辱英烈形象的违法违规行为，大力弘扬社会主义核心价值观。

今日头条、微博和优酷也纷纷对暴走漫画相关内容进行处理。今日头条宣布对涉事账号“暴走漫画”进行了封禁处理。微博关闭包括@暴走漫画@暴走大事件@黄继光砸缸@办公室的董存瑞 等严重违规账号16个。优酷下线《暴走大事件》相关视频。

17日晚间，暴走漫画联合创始人、CEO任剑在微博发布致歉声明称，即日起下线《暴走大事件》、《暴走看啥片》、《暴走玩啥游戏》等全线视频节目，并暂停更新，即日起暴走将对“暴走漫画”官方网站、暴走漫画app、暴走日报app进行无限期关停，对内容进行整改，对所有内容重新整理审查。

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