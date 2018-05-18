港卫生署招标购14万剂流感疫苗　今年底到校为学生注射

今年初香港冬季流感肆虐，卫生防护中心早于两个月前召开记者会，指会于今年第四季到校为小学生接种流感疫苗，料惠及10万名学生。卫生署近日已就有关计划招标，拟购买13.8万剂疫苗，较上季透过该计划的接种数字高接近5倍，料将于今年11月起到学校为小学生接种。

据香港01报道，有医生估计，剂量之多难由卫生署人员提供服务，加上去年私人执业医生对参加计划反应冷淡，估计会由医疗集团聘用专员到各小学打针。

政府物流服务署最新资料显示，正为卫生署招标购买13.8万剂灭活流感病毒疫苗，数量为13.8万剂，将用于2018/19学年“学校外展疫苗接种先导计划”，合约为期12个月，截标日期为6月26日。

事实上，每年学童接种率偏低，以2016/17及2017/18年度为例，卫生署透过各疫苗计划分别为11.2万位及15.1万位半岁至11岁儿童接种流感疫苗，分别占该年龄组别人口的17.4%及22.9%。

卫生防护中心早于3月下旬公布，由于今年初学校爆发流感个案较以往增加约50%，为加强学童整体接种率，邀请全港小学参加先导计划，由私家医生或卫生署派员，于今年11、12月到学校免费提供流感疫苗接种服务，其中疫苗采购、联系、运送疫苗、负责疫苗接种职员、收集医疗废物和未使用的疫苗，都会由卫生署统筹。卫生防护中心当时就估计，预计约200间学校受惠，若每间学校有40%至50%成学生接种，计划会接种超过10万剂疫苗。

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