南加州大学校医被曝性侵学生 中国女生为主要目标

据中国央视新闻报道，近日，美国媒体爆出洛杉矶南加州大学校园诊所的妇产科医生泰铎（GEROGE TYNDALL）三十年来利用妇科检查的机会性侵女性学生，中国留学生为其主要目标。

据《洛杉矶时报》报道，今年71岁的泰铎是南加大校园诊所唯一一名全职妇产科医生，早在1990年就有护士和患者对其做妇科检查的方式提出质疑，受质疑方式包括大量拍摄女性隐私部位照片；要求女性脱掉全部衣物进行检查，同时伴随和医学无关的语言；以及用不当方式进行妇科检查等。多年来，尽管泰铎的同事及多位女患者向南加大校方提出过投诉，但是南加大仍然让泰铎在这个岗位上工作到去年才正式退休。并给与他丰厚的退休金，直到洛杉矶时报的记者向校方查询此事时，学校才向警方报案。

据报道，泰铎的诊室悬挂中国地图，有中国女留学生来就诊时，他会先让女生在地图上指出自己来自中国哪个城市，并借此机会攀谈，以消除女生的紧张心理。据悉南加州大学2017年有五千四百多名中国留学生。大多数中国学生对美国法律及美国的医疗方式并不熟悉，这也是泰铎有机可乘的原因之一。

《洛杉矶时报》的记者在过去一年内，采访了二十多位现任及前任南加大校务人员及学生，查阅了上百份文件，近日，以头版头条的方式刊出其调查报道。目前警方已经介入调查，受害者的统计及索赔事宜也在进行中。

中国驻洛杉矶总领馆对案件表示严重关切，正就此向有关方面了解情况。总领馆要求校方严肃对待此案，立即展开调查，采取切实措施，保证中国留学人员免受侵害。总领馆表示将积极为有需要的学生学者提供必要帮助。

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