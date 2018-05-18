中国批准东芝将旗下芯片业务出售给贝恩资本牵头的财团

日本东芝(Toshiba))周四表示，中国监管机构已经批准其以180亿美元将芯片业务出售给美国私募股权机构贝恩资本牵头的财团，意味着围绕该资产出售长达一年的征程进入尾声。

据路透社报道，反垄断审查是Toshiba Memory成功出售的最后一个也是最大的障碍。Toshiba Memory是全球第二大NAND芯片生产商。

东芝因旗下西屋电气核业务成本超支数十亿美元而陷入困境后，把该芯片业务拿出来出售，贝恩牵头的财团去年赢得了这场漫长且极具争议的收购。

目前中美贸易关系紧张，激发外界对中国将推迟审核全球大型芯片交易的担忧。中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤当前正在美国讨论贸易争端问题。

“目前已经拿到了所有反垄断批准，我们正期待这项投资的完成，”贝恩资本周四发布声明称。

“以贝恩资本为首的财团承诺进行大规模资本投资，以促进半导体技术的发展和成长。”

东芝发表简短声明称，预计交易将在6月1日完成。

中国国家市场监督管理总局一位代表当天稍早表示，还不清楚情况，不会对此置评。亦未能联络到贝恩资本的代表发表评论。

这宗交易获批，让外界对中国政府也将放行高通以440亿美元收购同行恩智浦半导体的期望升高。消息人士周二告诉路透，此事在中国的审批仍未取得实质性突破。

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