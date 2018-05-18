蚂蚁金服开放消费信贷业务：花呗将与银行等金融机构合作

18日，蚂蚁金服旗下消费信贷产品花呗宣布向银行等金融机构开放，未来将与金融机构一起，共同开拓更多的服务场景，为用户提供更丰富的权益。

据澎湃新闻报道，在此之前，在蚂蚁金服的体系内，“花呗”即由重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司（下称“蚂蚁微贷”）提供，花呗可以在天猫、淘宝和部分阿里体系外的商户消费购物。目前，蚂蚁花呗覆盖绝大多数线上消费场景，同时在餐饮、购物、医疗、出行、教育、公共缴费等多种场景的拓展。

蚂蚁微贷成立于2013年08月，前身是重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司，股东只有一个，即蚂蚁金服，法定代表人为俞胜法。去年末，在监管部门不断对“现金贷”和网络小额贷款公司加码监管的背景下，蚂蚁金服出手将蚂蚁微贷的注册资本从20亿元增加到了80亿元，此前蚂蚁微贷进行了两轮增资，分别在2016年5月注册资本从2亿元增加到10亿元，去年3月蚂蚁金服再度对其增资到20亿元。

随着花呗的开放，蚂蚁金服包括支付、理财、保险、小微企业金融、农村金融、消费信贷等在内的所有金融产品，都已经实现了与金融机构的开放合作。5月初，蚂蚁金服宣布开放余额宝，从原来的单只货币基金变成多家合作的开放模式，引入了更多基金公司的货币基金产品，开放销售渠道和消费场景。

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