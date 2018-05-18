云南至新加坡铁海联运班列今天首发

18日10时18分，一列满载云南化肥和咖啡豆的50组集装箱班列，从昆明桃花村站始发，它们将通过钦州港东站至新加坡后中转销往东南亚和北美国家。同一天，钦州港东站也向昆明对开班列，装运玉米、高粱、大豆、石材等货物入滇。这标志着云南至新加坡铁海联运班列“中新南向通道班列(昆明——钦州港)”首发。

据中新社报道，“中新南向通道班列(昆明——钦州港)”是中国铁路昆明局集团有限公司、南宁局集团有限公司(下称“昆明局”、“南宁局”)联手打造的西南地区南向通道铁路运输新产品，由铁路集装箱和海运集装箱组成，采取集装箱原箱下海出境方式，改变了以往云南出口物资在港口拆箱换装或散货直接装船的模式，为云南大宗物资出口提供了新的物流解决方案，实现一站式直达。

中铁集装箱运输有限责任公司昆明分公司总经理杨巨玲介绍，该班列由昆明局、南宁局两个铁路集团公司负责运力支持、场站服务及确保班列运行效率等工作，中铁集装箱运输有限责任公司负责为客户制定全程铁海联运总包方案，并携手新加坡港务集团(PSA)、华南中远海运集装箱等船务企业及物流企业，搭建集装箱铁海联运服务平台。通过班列双向对开，实现集装箱铁海联运“重去重回”，降低物流成本。

据介绍，中新南向通道班列(昆明——钦州港)”开行后，从昆明到钦州港2天内即可到达，比原有运输方式节省约一天的时间。

“原来出口化肥，需先将化肥从昆明运到钦州港后卸货装入仓库，然后再根据天气情况等待海运。如今铁海联运，我们的化肥运到印度尼西亚只需10-15天，比原有运输方式减少了10天的时间。”云南金色田野企业集团有限公司总经理梁红波告诉记者，此次他们公司共运送990吨化肥，每吨化肥的运输成本可节省10元人民币，大大提高企业竞争力。

未来，“中新南向通道班列(昆明——钦州港)”还将实现双向、常态化对开，也将成为中国、新加坡互联互通的重要通道。

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