中国首次发布全球公有链技术评估指数 以太坊排名第一

根据中国政府周四公布的首期全球公有链技术评估指数，以太坊(Ethereum)综合排名第一，而最早的虚拟货币比特币仅名列第13。

据路透社报道，该指数由在北京的中国工信部赛迪研究院设立并发布，分别评估基础技术、应用性和创新力三个分项。

区块链是驱动比特币等加密货币的系统，是一种共享数据库，由接入互联网的电脑组成网络加以维护。

以太坊的综合得分为129.4，它已成为许多首次代币发行(ICO)的基础。初创企业通过ICO创立自己的数字货币，并出售给投资者，藉此进行项目融资。

近十年前创立的比特币评分为88分，排名第13。

区块链项目Steem、Lisk、NEO和Komodo分别排第二、第三、第四、第五，评分分别为115.9、104.8、103.0和101.5。

该指数将每月更新，涵盖28个区块链项目及相应的加密货币。

据追踪数字货币的网站coinmarketcap.com称，目前加密货币种类超过1,500种，总市值接近3,800亿美元。

最大的数字货币—比特币在BitStamp平台上最新报8,153.39美元。以太坊(Ethereum)跌1.4%至689.62美元。

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