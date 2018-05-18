《新加坡华人通史》中国首发式今天在福建泉州举行

《新加坡华人通史》中国首发式今天（18日）在福建泉州华侨历史博物馆举行。

据中新社报道，“对于新加坡书籍出版史而言，《新加坡华人通史》一书有特殊意义。”新加坡驻厦门总领事池兆森指出，这是首部完整的中文版新加坡华人通史，从1819年之前的古新加坡追溯到现在，内容涵盖了政治、经济、文化等各领域。“2015年11月，作为新加坡共和国建国50周年的献礼，《新加坡华人通史》在新加坡的首发仪式由新加坡总理李显龙主持。”

池兆森指出，“新加坡大部分公民都是华人，大概占75%左右。因此，一些对新加坡不熟悉的朋友没意识到新加坡其实是一个多元民族的国家。除了华人同胞，我们还有马来、印度和其他少数民族如欧亚裔的同胞。自从新加坡在1965年独立以来，各族人民同心协力创造了今天新加坡的繁荣。”

《新加坡华人通史》主编柯木林介绍，2013年，新加坡宗乡会馆联合总会提出编写《新加坡华人通史》，并聚集了37名来自新加坡、马来西亚、中国的历史学者联合编写。“该书图文并茂、可读性强，力求在学术著作和通俗读物之间找到平衡，为读者提供最佳的阅读体验。”

“新加坡是东南亚地区‘海上丝绸之路’沿线国家之一，泉州是著名侨乡、古代‘海上丝绸之路’的重要起点，两地历史渊源深厚。”福建省侨联副主席、泉州市侨联主席陈晓玉介绍，新加坡是泉州人早期移居海外的主要聚居地之一，泉籍华侨华人对新加坡的社会发展作出卓越贡献，如早期的华社领袖陈金声、陈明水父子，其后的企业家、慈善家李光前以及抗日英雄林谋盛等，都在新加坡历史进程中留下深刻印迹。

2017年底，福建人民出版社将《新加坡华人通史》一书引入中国出版。陈晓玉表示，此次在泉州举办该书的中国首发式，对于促进泉州和新加坡两地的文化交流，增进两地间的相互了解，加强两地间的往来合作，共同助推“一带一路”倡议具有重要意义。

当天，活动主办方还向厦门大学、华侨大学、泉州海外交通史博物馆、泉州市档案馆、泉州市图书馆等多个教育文化机构捐赠《新加坡华人通史》。

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