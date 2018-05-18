上海台协6月赴台征才 供1800职缺

上海市台胞投资企业协会（上海台协）会长李政宏昨天（17日）宣布，将于6月2日在台北市和平篮球馆举行第2届征才博览会。今年共有120家台资企业参加，预计将释出约1800个工作机会，比去年高出一倍多，为有意到上海发展的台湾青年提供更多机会与选择。

台湾媒体《联合报》昨天援引上海的消息称，上海台协去年4月回台举办首届“世界的上海、筑梦的舞台”征才博览会，共有105家台资企业提供818个职缺。由于起薪在6000元至8000元人民币（约新台币2.7万元至3.6万元），优于台湾一般薪资水准。原本预估可吸引4000人来应征，但最终涌入约1万1000名的求职人潮。

今年回台征才的企业包括：富士康集团旗下的国兆电子、广达电脑、华硕电脑、南侨集团、元祖食品、永和食品、远东集团、日月光集团、吉得堡教育集团、富邦华一银行、广禾堂、东南旅行社、大隐集团等，涉及的产业类别包括教育培训、金融投资、连锁服务、智能制造、食品加工、文创设计等多个领域。

另据媒体报道，李政宏表示，这次征才面向所有台湾青年，不限于应届毕业生，毕业数年以内的求职青年都欢迎。学历亦包括学士、硕士与博士。他预计，今年将有2万民众前往征才博览会，比去年增长近一倍。

免费试阅14天