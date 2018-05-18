台湾青创：搭上飞速的“大陆列车”

“大陆现在的发展速度太快了，必须得时刻紧跟。”“90后”台湾创业青年张纬感叹。与他相似，不少在大陆创业的台湾青年都体会到了“大陆列车”的风驰电掣。

据新华社报道，21世纪海上丝绸之路博览会暨第二十届海峡两岸经贸交易会今天（18日）在福州开幕。为凸显“海峡”特色，海交会展区首次设立台湾青年创业成果展区，征集了16家企业40多个项目参展。张纬与部分台湾创业青年参加了展会，希望借力平台，吸引投资和推广产品。

张纬参与的创业团队有七位台湾青年与一位大陆青年，瞄准大陆日渐火热的教育市场，希望借助台湾的素质教育经验，打造优质品牌。与一般的教育机构不同，他们的课程更聚焦于孩子的管理、沟通、演讲等综合能力建设。张纬很看好大陆教育市场的发展潜力，同时也感受到压力：“大陆发展速度太快，一段时间不来，什么都变了，我们得紧跟上。”

台湾青年陈益淇同样将目光瞄准了大陆教育市场。12名台湾青年创办托可思科创研发股份有限公司，开发了以小学生为主要目标群体进行体验式教学的软件，以激发培养小学生对于编程的兴趣。陈益淇加入这个创业团队，也是看中大陆的发展速度：“台湾还没有少儿编程教育方面的需求，但大陆已经和国际接轨，有了这种潮流。”

据了解，台湾青年创业成果展区集中展示了近几年台湾青年在榕创业就业成果，并提供惠台政策及台湾青年创业就业相关问题的咨询服务。目前福州市出台了《关于鼓励和支持台湾青年来榕创业就业的实施办法》等政策，并设立台湾青年创业服务中心。福州市授牌台湾青年创业基地17家。截至目前，在福州创业就业实习的台湾青年超过3600人，台湾青年创业集聚效应进一步形成。

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