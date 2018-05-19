未获邀请 台湾仍将赴瑞士出席世卫会

世界卫生大会（WHA）将于下周一（21日）在瑞士日内瓦举行，虽然WHA今年再度不发给台湾邀请函，为了争取参与国际参与，卫福部组织“世卫行动团”出击，昨晚（18日）由部长陈时中亲自带队出发，搭乘华航CI-73班机前往欧洲。

先前曾表达这次“不打悲情牌，只有愤怒牌”，陈时中在机场接受访问时表示，不会有特定对象（中国）的抗议，但是要看友邦针对“台湾议题”提出的“二对二交叉辩论”的状况，再适时提出建言。

据联合新闻网报道，对于此次访问的行程，陈时中表示，第一天会参加由民间团体发起“台湾无国界医院展”记者会，并参观展览的状况，第二天会跟世界医师会的重要干部进行早餐会谈，下周一上午会举行一个国际记者会来表达台湾的立场，接下来有相关的论坛，会努力跟友邦及友好国家进行双边论坛。

对于总统或行政院长是否有重要指示，陈时中表示，总统与院长都希望我们能出去，能彰显台湾的价值，把台湾的声音向世界说明，至于是否与美国卫生部长见面，陈时中表示，还在安排。

卫福部也规划比照去年模式，将在日内瓦举办周边论坛，包含“全民健康覆盖”、“高龄口腔卫生”、“抗生素抗药性问题”、“健康不平等”以及“台湾协助友邦改善医疗体系与公共卫生之经验”等五大主题，将有中华民国医师公会全国联合会与世界医师会参与。

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