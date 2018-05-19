特朗普首席经济顾问：中兴管理层须改组来换取美国放松制裁

美国白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛表示，中国电信设备制造商中兴通讯若想获得美国放松令其与关键供应商隔绝的制裁，就必须改组公司管理层，其中包括更换董事会成员 。

据彭博社报道，也是美国总统特朗普首席经济顾问的拉里·库德洛周五接受福克斯商业台采访时表示，“我们不是要尽力让他们全身而退，商务部长威尔伯·罗斯正在重新研究制裁措施。如果说他们的案子有任何结构性变化，那都将非常苛刻：改组管理层、改组董事会改组、所有一切都要变。”

特朗普上周日下令美国商务部帮助中兴通讯恢复业务，就在几周前该公司被勒令禁止接触美国供应商，以惩罚罗斯所言“非常严重”的违反制裁伊朗法律的行为。特朗普在推文中称，美国商务部的行动让中国损失太多就业机会。

特朗普多年来持续强烈批评中国的贸易行为，但在中兴问题上的指示，显示他态度的重大逆转。

库德洛说：“这不是真正的贸易问题，是法律执行问题。问题是，中国政府提出了要求，请我们在手段上略微宽限些。不是说不会有制裁措施，而是会有非常强硬的制裁行动。”

中兴通讯上周表示，美国采取的制裁措施已致使其主要经营无法进行，股票也处于停牌状态。特朗普周四还表示，他之所以决定下令研究美国对中兴通讯的处罚，是因为中国国家主席习近平直接向他提出了这一要求。

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