美专家：中国或在2030年前武统台湾

美国军事情报专家詹姆斯·法内尔说，中国解放军可能在2030年前对台湾发动武力侵略，因此2020年至2030年是“令人担忧的10年”。

据美国之音报道，美国退役海军上校情报官法内尔，周四在美国国会众议院情报委员会关于中国在全球军事扩张的听证会上，做出上述预测。

曾担任美国海军第七舰队情报处副处长的法内尔说，在这令人担忧的十年间，中国共产党“每天都会面对不断增加的内部压力”，要求它“扣动扳机”，下达指令对台动武。

法内尔说，中国领导人要求解放军在2020年具备攻台能力，同时也不断宣示要在2049年达到中华民族伟大复兴的目标，因此在举国庆祝建国百年时，中国理应已完成全国统一大业，那么“问题在于，最迟在哪一天（对台）使用武力？”

法内尔说，如果由此往前推算20年，那么2029年是解放军武统台湾的最后期限，因为1989年发生天安门事件时，全球都看到中国共产党对人民所做的事，当时许多人都说“多么野蛮! 怎么可以用坦克车碾压自己的人民？”国际社会对中国谴责、孤立，但19年之后，北京却得以在2008年举办北京奥运会，连美国总统都参加这个庆典。

对于当时在贵宾室观礼的中国领导人胡锦涛及中共政治局常委来说，法内尔表示，他们脑海里必定想到，“国际社会领导人可在20年不到的时间就遗忘天安门事件”，那么从2049年往前推算，2030年就是中共最迟必须对台动手的时间。

在回应美国国会众议院情报委员会主席努涅斯为何中国把目标对准台湾时，法内尔说，中国的战略目标虽然是统一台湾，但它更要阻止美国介入台海冲突，最终是将美国逐出亚洲。

国际评估与战略中心资深研究员费舍尔也认为，解放军最快可能在2020年中期对台动武。他说，最近一年半来不断加大对台湾的军事压力，年初在台海中线启用的新航线企图使台湾军方难以分辨敌友，破坏台海稳定。他认为美国应该提供台湾空中加油机，让台湾有能力应对解放军的胁迫。

费舍尔说，中国正在扩大全球武力投送能力，美国有约10年时间来威慑中国的军事扩张，阻止解放军推进军力，台湾海峡将是一个起点。

他说，中国共产党对台湾非常在意，是因为台湾民主运行对共产党的合法性构成威胁，“只要台湾每天以民主存在，就会削弱中国共产党的正当性”。此外中国要夺取台湾的另一重要原因，是它要把台湾作为全球军事投送能力的“战略跳板”，在这里部署包括洲际弹道导弹、航母和战机的武器系统。

费舍尔说，中国以“债务陷阱外交”（debt-trapped diplomacy）的新策略在非洲、南亚、拉美等地建设据点，扩大全球军事力量，要威慑中国的扩张必须从台湾开始，阻止中国侵略台湾的最佳理由，就是不要让台湾落入解放军手中，因为它计划将台湾转变为传统的军事及核基地，以进一步孤立日本、巩固南中国海的军事控制、加大对印度洋的武力投送能力，再达到孤立印度的目的。

美国企业研究所亚洲研究主任卜大年也说，中国现在不仅有强大的军事力量，解放军还有强大的政治作战能力，它在美国国内进行的政治战以美化共产党为目的，不过解放军的政治战是从台湾开始，不仅要通过威吓手段达到统一目标，另一方面也要阻止美国介入台海冲突。

卜大年认为，随着中国推进其军事投送能力，台湾不应该在美国的地缘政治上再被视为“只是个感情的议题”，如今它在美国的南中国海地缘政治考量上，地位也越来越重要，美国应该思考的不仅是如何强化台湾的自卫能力，还要提高解放军攻台代价，让台湾成为它难以占领的目标。

对于中国的全球扩张，卜大年说，仔细研究中国的“一带一路”项目后可以发现，这是一种以现金换取通道的交易，中国在非洲吉布提的军事基地“是一个非常、非常重要的交易”，它正是中国“以现金换外交”的“果实”。

卜大年说，中国并非没有弱点，中国内部有许多对共产党执政不满的声音，他们要正义、反腐败，在中国对美国经常发动政治战、信息战及宣传战的情况下，美国也应该以相同的宣传战正面还击，同时运用在那些对中国“一带一路”资金存有疑虑的国家。

除了这场以中国全球军事扩张为主题的听证会以外，众议院情报委员会未来几个月还将举行多场关于“中国对美经济与安全利益威胁”的听证会，包括以合法及非法方式取得美国重要国安技术、通过网络间谍获取知识产权、违反出口管制、对美国政府与民间研究的威胁，以及在美国社会，包括通过孔子学院和学生联谊会，进行政治、意识形态、经济及信息影响力活动，试图削弱对中国政权的反对声音等，其中大部分将以机密方式进行。

情报委员会主席努涅斯说，美国过去历届政府以协助北京加入世贸组织、建立军事交流、避免正面对抗中国的不公平贸易行为及过度的领土主张等方式与中国交往接触，但这些讨好中国的做法并没有改善双边关系，“事实上，中国只是变得更大胆，现在更可能已成为对美国安全、经济与价值观最主要的威胁。”

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