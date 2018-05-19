陈菊战北市？蔡英文：没“松口”的问题

台湾民进党日前决定台北市长启动征召提名程序，基层点名总统府秘书长陈菊，陈菊前天一番“尊重选对会最后决定”，外界解读陈菊没把话说死。据了解，总统蔡英文当初邀请陈菊担任总统府秘书长，陈菊曾以不参选双北为条件，因此，陈菊参选的可能性，微乎其微。

据联合新闻网报道，蔡英文这两天赴绿岛、台东进行“施政成果之旅”，对“松口”说法，陪同蔡英文下乡的陈菊以“乱讲”两字回应，蔡英文也说，陈菊前天讲话的内容，“我不觉得这有什么松口的问题”。也被点名可能被征召出战的行政院长赖清德，昨天主持国家人权博物馆揭牌仪式时被问及此事，则是笑而不答。

熟悉陈菊的党内人士透露，陈菊当初被征询是否出任总统府秘书长时，民进党内已有自提人选的呼声，陈菊曾思考过，若最后被拱去选台北市或新北市长，恐怕就失去她提前卸任高雄市长的本意，陈菊因此曾向蔡英文表明这一层顾虑，蔡英文表示理解且同意，陈菊才应允接下秘书长。

民进党内人士表示，陈菊和赖清德两人目前的职务对民进党执政举足轻重，不是说换就换，就政府运作上，也不太可能在选前半年更换行政院长，理由是参选台北市长。

不过，蔡英文周一接受广播访问时，曾说陈菊与赖清德参选北市“可能性不高”；但民进党周三决定自行提名后，媒体询问是否将陈、赖清德列为征询对象，选对会共同召集人陈明文却回应“不排除”，党内有人解读认为是向新系喊话。此外，文化部长郑丽君也被传闻是考虑人选，其中是否有派系角力牵扯其中，已引起讨论。

对外传民进党秘书长洪耀福衔蔡英文命令，游说郑丽君参选，蔡英文昨天在台东则说，“这是哪里来的消息，我真的不知道。”

被问及是否再与柯文哲合作，蔡英文说，中央跟地方本来就是合作的，柯文哲是现任市长，她希望在他剩下来的第一任期，中央很多跟地方必须要合作的事项还是持续合作。

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