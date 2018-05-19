中资企业首次海外创办交易所APEX下周五正式开市

中国企业投资的新加坡亚太交易所（Asia Pacific Exchange，简称APEX）表示，将于本月25日正式开市交易。这是中国投资者进军海外交易所的最新举动。

据彭博社报道，APEX周四发布新闻稿表示，交易所将提供以美元计价、采用实物交割的棕榈油期货。该交易所将成为新加坡第三家衍生品交易所，另两家新加坡交易所（SGX）和洲际交易所集团（Intercontinental Exchange Group）。

随着中国努力融入全球金融体系，已数次境外投资瞄准了各交易所，例如在孟加拉国和巴基斯坦市场收购交易所股权，以及与德意志交易所合作在法兰克福设立合资企业。尽管这些交易都得到一个或多个内地交易所的支持，但Apex的投资来自中国民营机构，由行业资深人士朱玉辰领导。朱玉辰曾担任大连商交所和中国金融期货交易所的负责人。

朱玉辰在新闻稿中说：“随着大宗商品和金融工具的全球交易向该地区倾斜，我乐观地相信，交易所首个以美元计价、采用实物交割的上市精炼棕榈油期货合约将满足当前市场需求，并有可能成为棕榈油的亚洲定价基准。”

Apex总部设于新加坡，约有70名员工，朱玉辰是该交易所的主要投资者。据公司公告，陷入困境的能源巨头中国华信能源（CEFC China Energy）的子公司持有Apex股权的20%。香港新湖投资有限公司以及上海混沌投资（集团）有限公司（Shanghai Chaos Investment）也持有股份。新加坡前内阁部长陈惠华担任Apex的主席及独立董事。

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