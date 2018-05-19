中国海南省海口市政府与普华永道会计师事务所昨天（18日）签署合作协议，双方在招商引资、打造国际资源对接平台等方面开展合作，普华永道成为首家落户海南的国际专业服务机构。

据中新社报道，根据协议，普华永道在海口注册辐射海南自贸区的外商独资公司，将在海口市中心区域联合国际知名物业开发商共同合作建设国际高端办公中心、国际创新研发总部、国际教育服务平台等，形成全球城市综合发展的示范区和样板区。

海南省长沈晓明表示，优化营商环境是海南自贸区（港）建设的重要内容，专业服务机构则是营商环境中不可缺少的元素。海南将为普华永道运营创造良好条件，希望普华永道帮助海南吸引更多的国际市场主体，提供更多高端就业岗位。

普华永道亚太及大中华区主席赵柏基说，普华永道看好海南未来发展，愿积极参与海南自贸区（港）建设，在引进国际化市场主体、培养专业人才等方面开展合作。

《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》指出，鼓励境外机构落户海南。支持海南推进总部基地建设，鼓励跨国企业、国内大型企业集团在海南设立国际总部和区域总部。此前，海南省政府已与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团签署全面深化战略合作协议，三方将打造区域总部中心。

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