中国大陆两手伎俩 严德发：只会让台湾人民反感

台湾国防部长严德发今天（19日）上午在淡江大学出席“2018淡江战略学派年会”演说时表示，中国大陆对台湾文攻武吓、心战不停歇，其透过军事发言人、退役将领谈话，就是宣传战作为。他认为，台湾人民不会接受，只会让他们反感、造成副作用。面对这些宣传伎俩，台湾须坚持自由、民主、开放的核心价值，也希望外界能给台军信心。

自由时报引述严德发说，大陆对台湾策略，就是“硬的硬，软的软”，一贯两手伎俩，“硬”的部分即指军事发展，大陆除完成军事改革，朝向联合指挥作战目标发展，同时增长国防预算，另也透过跨区远航、亚丁湾护航、海空军跨岛链等任务，延伸兵力投射和战略打击范围，对台湾构成军事威胁。

严德发也提及，大陆一直在南中国海进行“岛礁军事化”，在永暑礁等地部署反舰飞弹、地对空飞弹，并声称是“必要国土防卫设施”，中国大陆国家主席习近平上个月在海南岛进行海上阅兵，都再次显示大陆南中国海区域的野心，造成区域威胁升高。

严德发表示，台湾应坚持自由、民主、开放等核心价值，并盼外界给台国信心，台军每天不分昼夜巡逻、战备，都有信心守疆卫土，并掌握得到他国动态，亦有相关应处规划。面对区域局势变化，台军这两年来做很多努力与建设，并在去年3月公布四年期国防总检讨，说明台湾国防战略是建构岛内安全，维护人民区域安全和稳定，台军也将针对战略主轴，快速提升自身战力。

在严德发今天提及大陆在南中国海岛礁部署飞弹之前，美国之音、消费者新闻与商业频道（CNBC）皆有相关报道，但美国国防部并未对此发表评论。

免费试阅14天