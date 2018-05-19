中国驻英国使馆举办新馆舍房产交割仪式

中国驻英国使馆昨天（18日）举办新馆舍房产交割仪式。中国驻英国大使刘晓明夫妇、中国外交部行政司周斌副司长、以及原房主德兰西公司执行董事高斯维尔、伦敦市哈姆雷特塔区区长比格斯等出席了房产交割仪式。

驻英国使馆购置的新馆舍房产是原英国皇家造币厂，毗邻伦敦泰晤士河和伦敦金融城，历史悠久、区位优越。该房产主楼始建于1805年，由英国著名建筑师罗伯特·斯默克（大英博物馆的设计者）设计，1975年前用作皇家造币厂。

据中国新闻网报道，刘晓明在房产交割仪式上表示，驻英国使馆购置新馆舍具有划时代的重要意义：是中英关系“黄金时代”的“黄金成果”，体现了新时代中国外交的“新气派”，是新时代中国“世界梦”的缩影。新馆舍将成为伦敦地平线上的新坐标，成为新时代中国在英国的一张“新名片”。

高斯维尔表示，很高兴看到中国购置原皇家造币厂作为驻英使馆新馆舍，这与中国的大国地位和形象十分相称，相信中国驻英国使馆新馆舍将成为伦敦泰晤士河边的一道靓丽风景，也将为本地区发展注入新的活力。

刘晓明感慨道，中国驻英国大使馆新馆舍所在地原为皇家造币厂，也可解读为“中国的不朽之作”。站在新馆舍前，我深深感到，这就是属于中国的时刻，这就是“中国的不朽之作”。

原中国驻英大使馆馆舍位于伦敦波特兰大街49号，在1877年成为中国历史上第一个驻外外交机构。跨越三个世纪141年头，历经百年风霜，见证时代变迁，目睹了中国和世界的沧桑巨变，也承载了一代又一代中国外交人的光荣与梦想。

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