王毅：共建“一带一路” 推动中葡关系迈上新台阶

中国国务委员兼外交部长王毅表示，中国高度重视葡萄牙关于建设两国“蓝色伙伴关系”的提议，双方可将其纳入共建“一带一路”范畴，在海洋、人文等相关领域探讨推进具体合作。

王毅在葡萄牙当地时间昨天（18日）于里斯本，与该国外长席尔瓦会谈后共同会见记者。

新华社引述王毅说，中葡两国虽然相隔万里，分处亚欧大陆的东西两端，但双方源远流长的友好交往早已把两国和两国人民联接在一起。尤其是近年来，双方秉持开放包容、互利共赢的精神，携手应对国际金融危机挑战，推动两国经贸与投资合作实现了跨越式发展，不仅有力带动了两国各领域交流合作的全面发展，也给两国人民带来了实在的利益。

王毅表示，明年将迎来中葡建交40周年，这是两国关系发展的重要时间坐标。“我们双方都同意，应当抓住机遇，拓展合作，推动两国全面战略伙伴关系迈上新的台阶。双方将加强高层交往，共同努力，确保双方商定的高访取得圆满成功。保持两国在政府、议会、政党等各界的经常性交流和政策沟通，不断增进相互信任，始终尊重和支持彼此核心利益，为双方关系发展构筑坚实的政治基础和保障。

“双方愿成为共建“一带一路”的重要合作伙伴。中方赞赏葡方始终理解和支持“一带一路”倡议。葡萄牙地理位置优越，我们愿与葡方积极商签“一带一路”政府间合作文件，将“一带一路”同葡萄牙的国家发展战略相互对接，把葡萄牙打造成为建设“21世纪海上丝绸之路”的重要枢纽，从而为中葡全面战略伙伴关系开辟新前景，注入新动力。中方高度重视葡方关于建设两国“蓝色伙伴关系”的提议，双方可将其纳入共建“一带一路”范畴，在海洋、人文等相关领域探讨推进具体合作。

“双方将继续提升经贸投资水平。葡方是欧洲对于吸引外资态度最开放、最包容的国家之一，近年来中葡相互投资不断增加，成为两国互利合作的标志和亮点。中方将继续鼓励企业开展更加规范和可持续的投资，同时也欢迎葡方企业赴华寻找商机，共同打造国与国投资合作的样板，发挥互利共赢的示范效应。”

王毅表示，当前国际形势中不确定和不稳定因素上升，保护主义抬头。我们双方同意将加强战略沟通协调，共同推进多边主义进程，维护以世贸组织规则为核心的国际贸易秩序和体系，构建开放型世界经济。葡萄牙是欧盟重要成员，中方希望葡方继续在中欧经贸与投资合作中发挥积极和建设性作用，为中欧之间不断扩大合作、妥善处理分歧、增进战略互信做出更大贡献。

免费试阅14天