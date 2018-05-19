WHO宣示世界健康目标 却封杀台湾造成防疫缺口

第71届世界卫生大会（WHA）将在瑞士日内瓦登场，首次主持大会的世界卫生组织（WHO）总干事阿达诺姆（Tedros Adhanom Ghebreyesus），将在会中启动极具野心抱负的工作目标，包括在2023年之前拯救2900万个生命以及“三个十亿”目标。但面对有意愿也有能力促进世界公共卫生健康的台湾，阿达诺姆始终因“中国不同意”，忽视国际上支持台湾参与的声音，造成世界防疫缺口。

据《自由时报》报道，WHA将于下周一（21日）举行，来自世界各地194个会员国的卫生部长与代表团，将聚集瑞士日内瓦，讨论如何达到联合国永续发展目标（SDGs）的策略计划等广泛内容，为促进世界公卫健康而努力。

此次大会是埃塞俄比亚前外交部长和卫生部长阿达诺姆就任WHO总干事一周年后的WHA处女秀。WHO昨天（18日）发布新闻稿指出，阿达诺姆将在大会中启动极具野心抱负的WHO目标，包括在2023年之前拯救2900万个生命，以及加速向达成SDGs迈进的“三个十亿”目标；意即在“因全球健康覆盖（UHC）受惠”、“免于受到紧急健康事件波及”、“享有更好的健康与福祉”三个目标上，都新增十亿人口。今年WHA将讨论的其他焦点包括紧急健康事件、小儿麻痺、体能锻鍊、疫苗、毒蛇咬伤与风湿性心脏病等。

WHO盼台湾分享制造血清经验 但须标列“中国台湾”

阿达诺姆致力于推动UHC，却言行不一地全面封杀台湾专家出席技术性活动，或例如台湾在前述的小儿麻痺与毒蛇咬伤问题，都拥有顶尖医疗经验，作为医疗先行者却不能参与WHA，是世界的遗憾。知情人士指出，WHO曾私下提出希望台湾分享制造血清经验，但因需要标列为“中国台湾”，台湾无法接受，最后不提供。

非洲再爆伊波拉疫情 外交部：是时候让台湾帮忙了

在WHA召开之际，非洲再度爆发伊波拉疫情，台湾外交部昨天（18日）对此回应表示，台湾曾于2014年协助西非地区对抗伊波拉疫情，也在全球合作暨训练架构下与美国合作办理相关研习营。外交部呼吁阿达诺姆，没时间理会中国的政治目，“”时候让台湾帮忙了”。

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