江宜桦：蔡英文意识形态执政 把老百姓当呆子

台湾总统蔡英文执政两年，坚持推动年金改革，但也造成社会对立。前行政院长江宜桦今天接受《联合晚报》专访时表示 ，蔡政府把自己信仰的政治价值当成至高的意识形态，视所有阻碍者为反改革，是让社会不同意见没有办法沟通对话、对立撕裂的主因；他呼吁蔡政府，“不要把老百姓当呆子”。

给蔡政府两建议

江宜桦给蔡政府二个建议，首先，不要一意孤行，把自己所相信的意识型态当成至高无上理念，把不同提醒他的声音都当成反对者；其次，治理过程再怎么遭遇困难，领导人要展现一定气度。

江宜桦说，如果蔡政府总是黑白分明的界定改革与反改革者，无法真正聆听反对声音是否有值得思考之处，不管是能源、年金或两岸政策，如果蔡政府仍都认为只有自己对，台湾会愈走愈偏执，无法听到不同声音，无法创造对话气氛。

他举例，台大校长遴选桉，当选人管中闵已透过冗长合法程序当选，但因为颜色不对、看不顺眼，哪怕管中闵是透过合法手段当选，蔡政府都一意孤行，不让管上任。

“不要把老百姓当成呆子。”江宜桦提醒蔡政府，不管蔡政府搬出多少说法，老百姓都看得很清楚，看得出蔡政府双重标准、鸡蛋挑骨头、欲加之罪，最后以不成比例的“瑕疵”，要否决经程序选出的校长，这种作法与决定造成民怨，如果不回过头反省，类似的事情就会再发生，未来两年不容易看到转机。

邀朝野对谈没下文

江宜桦沉痛地说，台湾经历这么多年朝野对立，导致社会也有相当分歧，需要有人站出来弭平对立，创造和缓气氛与文化，蔡英文去年国庆讲话肯定历任总统对台湾民主发展做出贡献，要邀朝野领导人坐下来好好谈，就展现了高度，但很失望的是，半年多过去了，却完全没有做到，甚至已经被遗忘。

江宜桦也提到，台湾追求民主自由，健全政党政治是必要的，但蔡政府现在的做法是要歼灭反对党，掌握绝大多数权力的政府变得越来越专横、专制，难以抗衡，台湾法治基础与民主文化都会发生质变。

江宜桦说，“即使台湾这几年经济成长不好、产业转型不顺利，但我们有自由民主，呼吸自由的空气，活得很骄傲”，但这样一波改革后，很多人对过去这样的荣誉感与骄傲感会消失，西方民主到台湾竟被这样运用，成为打击、歼灭对手的手段。

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