台嫌犯遭西班牙遣送大陆 联合国关切

联合国人权高级专员办公室（OHCHR）昨天（18日）在网站上发布新闻稿指出，联合国人权专家对于西班牙政府决定将中国大陆与台湾人民引渡至大陆受审的决定，表达严正关切。OHCHR认为，西班牙法院做出遣送中国大陆的判决，明显违反西班牙对国际社会在人权上的承诺，呼吁西班牙政府应依据“联合国公民权利及政治权利国际公约”及“联合国禁止酷刑公约”等，重新审视本桉引渡决定。

据《自由时报》报道，OHCHR在新闻稿中表示，西国政府将中国大陆与台湾人民遣送大陆受审的决定，可能会让嫌犯面临遭到酷刑、虐待的情况；OHCHR认为，2016年西班牙政府逮捕269名电信诈骗嫌疑犯中，有219名台湾人，其中两位周四时已被遣送大陆，他们担心其他人也将很快被引渡。

联合国人权专家也认为，这些遭逮捕的嫌疑犯中，有些可能是人口贩卖的受害者，以担任导游的名义遭骗至西班牙进行电信诈骗；OHCHR指出，“西班牙政府并未谨慎调查这些指控”，也未考虑若将嫌疑犯遣送大陆可能面临的风险，呼吁西班牙政府重新检视引渡流程，并应依据“联合国公民权利及政治权利国际公约”及“联合国禁止酷刑公约”等，重新审视本桉引渡决定。

台湾外交部今天发布新闻稿对此表示感谢，并呼吁西班牙政府应基于民主法治、人权与自由之共同核心价值，就本案与台湾进行司法互助合作，有效共同打击跨国犯罪。

联合国人权高级专员办公室为联合国下属机构之一，设立目的宗旨为保护与保障世界各国人权。

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