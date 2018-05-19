蔡英文上台执政两年 国台办前副主任送她16个字

蔡政府执政届满两年，中国大陆国台办前副主任王在希接受《旺报》专访表示，蔡英文很难甚至不可能完成大陆方面两年前曾经期待的这份答卷，蔡英文提出的“维持现状”，既不是大陆主张的两岸同属一中的现状，也不是马英九时代两岸关系和平发展的现状，而是“一边一国”的分裂现状。他指出，蔡英文的内外政策已经非常清晰，即“疏离大陆、投靠美日、稳固政权、徐图独立”。

蔡英文就职两年，两岸政策提出“维持现状”，但两年来邦交国断了三个、连续两年未受邀世界卫生大会（WHA），大陆动用实力影响外企将台湾纳入中国一部分，维持现状政策是否无以为继？王在希认为，蔡英文在两年前就职演说中用“维持现状”这样模棱两可的词语，作为指导两岸关系的基本原则；现在看得很清楚，她维持的所谓“现状”是“一边一国”的分裂现状。

王在希说，蔡政府在经济上鼓吹新南向政策，政治上拒绝承认九二共识，文化上积极推动去“中国化”，军事上加紧向美采购先进武器装备，两岸关系上千方百计限制两岸民间交流；因此520蔡英文对两岸的相关说法，仍会避实就虚，换汤不换药，把导致当前台海局势紧张的原因推给大陆，竭力为两岸关系恶化推卸自己的责任。

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