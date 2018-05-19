加台会号召全球台湾同乡会员 拒搭加航 

加拿大台湾同乡会会长江文基今天向台湾中央社表示，为抗议加拿大航空（Air Canada）官网将“台湾”改为“中国”，加台会号召全球所有台湾同乡会会员及亲朋好友，拒搭加航。

江文基指出，世台会、加台会、欧台会即将在世界多个大城市召开一连串大型年度会议，数以千计会员都准备购买机票与会，此时正是采取“拒搭加航”具体行动、对这家公司表达强烈不满的抗议时机。他也呼吁已向加航购票者退票，改搭其他航空公司。

其中，世界台湾同乡会年会预定9月29日在日本东京举行，参加人数约5000人；加拿大台湾同乡会及美西夏令会合办年会将在7月6日至8日在温哥华举行，参加人数逾300人；美东夏令会、美东南夏令会、美西夏令会订于6月及7月举行；欧洲台湾同乡会年会也订于8月底，在德国法兰克福举行。

江文基表示，他已联系以上所有会议的召集人及会长，共同采取行动。

此外，江文基也指出，预订在温哥华召开的加台会年会主题正是“深耕北美、正名台湾”，逢此发生加航及各大航空公司遭受中国大陆霸凌、陆续更改台湾为中国的事件，年会必将针对台湾正名相关议题，进行更多深入讨论。

中国大陆民用航空局4月去函包括美国航空公在内、36家飞往中国的外国航空公司，要求更改网站和宣传内容中有关“台湾”的标识，要求按中国大陆法律，将台湾归属为大陆，不得将中国与台湾并列使用。如果外国航空业者在30天内未遵守规定，将依相关规定处分。

对此，卑诗省台湾商会会长张维霖今天表示，据他所知，中国大陆告诉加航，如不照办，就不让加航飞大陆航线。加航因官网只在每周一更新，为避免下周一适逢国定假日（维多利亚日），网站更新不及，错过截期，因此选在14日将台湾改换为中国。

张维霖指出，全球飞往中国大陆的外国航空公司，是否会陆续屈服于大陆压力，将台湾字眼改为中国，5月23日或24日最后期限到来前，各方密切关注。

加拿大台湾同乡会前会长罗益世则指出，加航私人公司在商言商，必然衡量过更改台湾名称的利弊得失，认为与其面对中国大陆可能对加航制裁，造成巨大经济损失，还不如面对力量分散的台湾人可能给予的经济撞击。

他说，因此，我们除了宣布杯葛抵制之外，一定还要做得更多才行。

罗益世建议所有加拿大的台湾人，与选区国会议员取得联系表达立场、投书媒体、在社群网站论坛表态、直接打电话给加航抗议，并致函加国总理特鲁道多，表达加台人的严正立场：“台湾不是中国大陆的一部分。”中国大陆正在霸凌许多国家和企业，号称台湾属于大陆。

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