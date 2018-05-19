梁天琦：想确定放监时，3年、5年、10年都有人等待我

前年农历年初二香港旺角大冲突，本土民主前线前发言人梁天琦等五人，被控暴动等罪。经过三天商议，九人陪审团一致裁定梁天琦面对的煽惑暴动罪脱罪，两项暴动罪一罪成、一未达有效裁决。香港众志前立法会议员罗冠聪，在面簿上载早前与梁天琦及“双学三子”另两人周永康和黄之锋等人共膳的照片，透露梁天琦官司缠身的心情，指原来梁天琦最上心的，是自己出狱时，会否有人等他。

据《明报》报道，罗冠聪在贴文中忆述，“我只是想确定，在我放监时，不论是三年、五年、十年，都会有人在等待我。”罗冠聪称这是他与梁天琦见面时最深刻的说话。

罗冠聪表示，有一次，他约了黄之锋、梁天琦及周永康饮茶，那应是在梁天琦应讯前最后一次聚会。“相约在小小的包厢，我们这些身不由己，回避不了人生灾厄的人，聚起来时都不爱谈些国家大事，谈笑风生。我们没有大家想像的肃杀和凝重，我们清楚，有些迷雾，拨也拨不了。会共同经历苦难的人相知相遇，了解各自如何渡过同一道试验，已是难得的快意，还何来时间悲伤？他说，一路来到刑前，想不到在这儿坐着的，会是我们三位。”

罗冠聪在文末写道：“人生是一条大道，两旁的种子都不知会种出什么。世事总无法预料，我们唯有将最难以预测的人性，用最确定的方式向他保证。我跟他说，无论你走多久才走出监狱，你走出来，我们都在。这不是文天祥的式仰天长啸，这只是在荒谬世代的谦卑见证。”

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