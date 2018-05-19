世界华人会计师大会聚焦“一带一路”机遇

逾500名华人会计师今天（19日）聚集香港，共同探讨“一带一路”带来的机遇。

据新华社报道，香港特区政府财政司司长陈茂波指出，香港是重要的国际金融、航运、贸易中心，有大量专业水平高、具国际视野的专业人才，包括会计专业人才，可在国家推进“一带一路”建设进程中，扮演独特的角色。

香港中联办副主任谭铁牛表示，世界华人会计师大会搭建了世界华人会计师的交流平台，可推动会计界参与“一带一路”建设，助力内地企业走出去。

香港华人会计师公会昨晚（18日）举行成立105周年庆祝晚会暨世界华人会计师大会开幕礼，香港特首林郑月娥出席并致辞。林郑月娥表示，香港能成为今日的国际金融中心，优秀的会计专业人才是其中的重要一环。“一带一路”将带动区内经济融合及经贸活动，因而对专业服务包括会计及财务管理的需求将大幅提升。香港专业人士可为“一带一路”基建项目和贸易发展提供顾问服务。

去年12月，《国家发展和改革委员会与香港特别行政区政府关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》在京签署，计划从多元化融资等方面支持香港参与和助力“一带一路”建设，将聚焦金融与投资、基础设施与航运、经贸交流与合作、民心相通、推动粤港澳大湾区建设、加强对接合作与争议解决服务等范畴。

陈茂波认为，这些范畴正是香港所长，香港会计专业和其他领域的专业人才也能在这些范畴内发挥重要作用，以自己所长，为“一带一路”建设作出重要贡献。

世界华人会计师大会联席主席甘耀成表示，大会将组织部分与会者在5月20日至22日赴北京访问，并与当地业界交流。

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