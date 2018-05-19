江宜桦告诫蔡政府：邦交国会一个个失去

蔡英文总统执政两年，两岸关系急冻，台湾前行政院长江宜桦接受《联合晚报》专访时表示，蔡英文宣示两岸关系维持现状，不知道这个现状是讲给谁听，这根本是倒退，让两岸关系雪上加霜。

江宜桦说，目前两岸关系是全面协商中断，大陆因对台湾的不信任，对台的演习、军舰军机绕台，不断用武力恫吓，在这样的两岸关系上，未来注定邦交国会一个个失去。

江宜桦表示，马政府时期，台湾加入世界卫生组织和国际民航组织，现在台湾都被拒绝在外，蔡政府却用中共打压欺负的说词解释，这是永远找不出真正原因，蔡政府不愿承认九二共识，又找不出新的方案，引发中共反弹，全面关系冻结，中共只会不断加大军事和武力恫吓，遏止台独势力。

他说，扁政府时期主张去中国化，认为台湾不是中国一部分，台湾是一个独立国家，但蔡政府不论在国庆演讲、活动计划甚至货币设计，都可从做法中看出，这些不只是去中国化，而是连中华民国也去掉，这对国家本身定位、两岸关系发展不会有好的结果。

江宜桦指出，中华民国超越政治体制，是个附有文化意涵的载体，透过传承并发扬中华文化，蔡政府所做的是，创造没有中华文化意涵的台湾文化，这造成的伤害，比直接否定九二共识还深，政府不该带头追求台独，这对两岸与国际关系不会有好处。

江宜桦建议，应该说我们是中华民国，才会让两岸人民与政权之间的对话可能性增加，而不是把中华文化都不保留，柯文哲讲两岸一家亲，受到铺天盖地的追杀与围剿，这不是一个政府应有的态度与气度，要珍惜两岸之间可能的良性对话和互动基础，千万不要为了意识形态，让台湾越走越偏。

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