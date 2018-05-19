2018年台商产业转型升级峰会今天在江苏南通举行，500多名台商及专家学者围绕“新时代 新产业 新发展”主题，为下一阶段台商如何抓住新机遇、打造新优势献计献策。

据了解，该峰会由海峡两岸关系协会、国务院台湾事务办公室经济局指导，全国台湾同胞投资企业联谊会与南通市政府联合主办。两岸企业家将以“高端纺织（新材料）产业发展趋势”、“台资企业融合互联网+”、“台商二代传承、台青创业”等专题开展研讨活动。

新华社记者从主办方获悉，南通已连续七年举办台商峰会，开创了“以台湾企业和工商团体为联系桥梁、以深化产业合作为内生动力、以创新转型发展为主题主线”的两岸经贸交流新模式。

中国台企联会长王屏生表示，台商产业转型升级峰会对推动两岸产业、台资企业转型升级发挥了重要作用，已经成为帮助台资企业转型升级的重要平台。

据南通市政府介绍，南通目前有台资企业1000余家，已连续六年上榜台湾电电公会公布的台商投资“极力推荐城市”。台商峰会提升了南通在台商中的知名度，展示了南通创新创业的机遇和良好的投资环境。

“南通的发展离不开台商的支持和台资的投入，高铁、机场等交通网络的不断完善，为南通发展打开新空间，也为台商发展提供了新机遇。”南通市委副书记、代市长徐惠民说，希望台湾工商界的行业协会和大企业发挥影响力，帮助吸引更多台资企业落户南通，携手开创互利共赢的美好未来。

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